Evasione dal carcere di Vercelli, due detenuti si calano con le lenzuola dal quarto piano: uno fermato, il secondo ancora in fuga (Di sabato 1 gennaio 2022) Evasione dal carcere di Vercelli nella notte di capodanno. A fuggire – secondo quanto appreso dall’agenzia Ansa – un detenuto di nazionalità albanese che si è calato con delle lenzuola dal quarto piano, dopo aver segato le sbarre. All’esterno lo aspettavano dei complici, che hanno forzato il cancello. Il compagno di cella, anche lui di origini albanesi, è stato fermato: si sarebbe rotto un braccio mentre si calava con le lenzuola. Posti di blocco sono stati predisposti in tutto il Piemonte. Ad occuparsi delle indagini è la Squadra Mobile della Questura di Vercelli. secondo quanto si apprende, l’uomo in fuga sarebbe un pericoloso rapinatore, ritenuto responsabile di violente rapine in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022)daldinella notte di capodanno. A fuggire –quanto appreso dall’agenzia Ansa – un detenuto di nazionalità albanese che si è calato con delledal, dopo aver segato le sbarre. All’esterno lo aspettavano dei complici, che hanno forzato il cancello. Il compagno di cella, anche lui di origini albanesi, è stato: si sarebbe rotto un braccio mentre si calava con le. Posti di blocco sono stati predisposti in tutto il Piemonte. Ad occuparsi delle indagini è la Squadra Mobile della Questura diquanto si apprende, l’uomo insarebbe un pericoloso rapinatore, ritenuto responsabile di violente rapine in ...

Advertising

CottarelliCPI : Dal primo gennaio il tetto sul contante scende a 1000 euro. Ora ci saranno quelli che dicono che gli anziani non po… - Agenzia_Ansa : Evasione dal carcere di Vercelli nella notte di Capodanno. A fuggire è stato un detenuto di nazionalità albanese, i… - VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: Evasione dal carcere di Vercelli nella notte di Capodanno. A fuggire è stato un detenuto di nazionalità albanese, in carc… - antonie85321896 : RT @Agenzia_Ansa: Evasione dal carcere di Vercelli nella notte di Capodanno. A fuggire è stato un detenuto di nazionalità albanese, in carc… - Giacinto_Bruno : RT @Agenzia_Ansa: Evasione dal carcere di Vercelli nella notte di Capodanno. A fuggire è stato un detenuto di nazionalità albanese, in carc… -