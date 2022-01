Dal Lazio alla Lombardia, l’inizio anno parte col piede sbagliato. Da lunedì vanno in giallo assieme a Piemonte e Sicilia. E l’Istituto superiore della sanità lancia l’allarme: “L’incidenza è raddoppiata” (Di sabato 1 gennaio 2022) Omicron spaventa l’Italia. L’incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare rapidamente: 783 per 100 mila abitanti (nel periodo compreso tra il 24 e il 30 dicembre) rispetto a 351 per 100 mila abitanti (dal 17 al 23 dicembre). Sono i dati riportati dall’Istituto superiore di sanità, guidato da Roberto Speranza, nel suo bollettino settimanale. Dati preoccupanti tanto che da lunedì quattro regioni è già certo che passeranno in giallo. Nel periodo 7 dicembre – 20 dicembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18 (range 1,13 – 1,22), leggermente in aumento rispetto alla settimana precedente ed ancora al di sopra della soglia epidemica. É stabile, ma ancora sopra la soglia epidemica, l’indice di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 1 gennaio 2022) Omicron spaventa l’Italia.settimanale a livello nazionale continua ad aumentare rapidamente: 783 per 100 mila abitanti (nel periodo compreso tra il 24 e il 30 dicembre) rispetto a 351 per 100 mila abitanti (dal 17 al 23 dicembre). Sono i dati riportati daldi, guidato da Roberto Speranza, nel suo bollettino settimanale. Dati preoccupanti tanto che daquattro regioni è già certo che passerin. Nel periodo 7 dicembre – 20 dicembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18 (range 1,13 – 1,22), leggermente in aumento rispettosettimana precedente ed ancora al di soprasoglia epidemica. É stabile, ma ancora sopra la soglia epidemica, l’indice di ...

