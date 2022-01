Cadono dallo scooter | muore ragazza di 15 anni e l' amico di 17

Advertising

travan28 : RT @MediasetTgcom24: Salerno, cadono dallo scooter: morti ragazza 15enne e amico 18enne #Salerno - MediasetTgcom24 : Salerno, cadono dallo scooter: morti ragazza 15enne e amico 18enne #Salerno -

Ultime Notizie dalla rete : Cadono dallo

Today.it

Gli aquilottipure nel recupero al 'Lamberti' con il Catanzaro, sempre più vicino all'... Sette giorni è bolgia biancoverde dentro e fuoristadio. Lupi caricati a pallettoni prima del match ...... soprattutto per eventi traumatici, derivatiscontro in volo con strutture urbane (case, ... Una volta terminata la fiamma, le lanternediventando estremamente pericolose, con il rischio di ...Una 15enne e un 18enne hanno perso la vita in un incidente avvenuto a Pellezzano, nel Salernitano. I due giovani erano in sella ad un Beverly 250 quando, per cause ancora in corso di accertamento, han ...Undicesimo successo di fila per Guardiola che rimonta 2-1 i Gunners, vittoria 1-0 allo scadere anche per Conte contro Ranieri ...