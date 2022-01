Buon anno da una bambina di nome Speranza. La riflessione di D’Ambrosio (Di sabato 1 gennaio 2022) “Buon anno, speriamo che…”. Così in molti auguri, di questi giorni. Se conoscessimo bene cosa significhi sperare non diremmo così spesso “speriamo che…”. E forse ci chiederemmo di più: ma cosa speriamo? E come speriamo? La prima risposta non è poi cosi difficile: basterebbe sommare pandemia a tante piccole e grandi prove della nostra vita: se non sperassimo, saremmo estremamente… disperati! La seconda risposta, vista la difficoltà della domanda, forse merita il tentativo di una riflessione, piccola. Nel 1911 Charles Péguy, in uno dei momenti più bui della sua vita, compose un luminoso poema sulla Speranza: Le porche du Mystère de la deuxième vertu (Il portico del mistero della seconda virtù). La seconda virtù, appunto, è la Speranza. Nelle prime pagine, Pe?guy paragona le tre virtu? teologali – fede, ... Leggi su formiche (Di sabato 1 gennaio 2022) “, speriamo che…”. Così in molti auguri, di questi giorni. Se conoscessimo bene cosa significhi sperare non diremmo così spesso “speriamo che…”. E forse ci chiederemmo di più: ma cosa speriamo? E come speriamo? La prima risposta non è poi cosi difficile: basterebbe sommare pandemia a tante piccole e grandi prove della nostra vita: se non sperassimo, saremmo estremamente… disperati! La seconda risposta, vista la difficoltà della domanda, forse merita il tentativo di una, piccola. Nel 1911 Charles Péguy, in uno dei momenti più bui della sua vita, compose un luminoso poema sulla: Le porche du Mystère de la deuxième vertu (Il portico del mistero della seconda virtù). La seconda virtù, appunto, è la. Nelle prime pagine, Pe?guy paragona le tre virtu? teologali – fede, ...

Advertising

borghi_claudio : Se questa differenza non appare con VIOLENTA EVIDENZA c'è un'unica definizione: FALLIMENTO. Se si sbaglia si chiede… - Quirinale : #Mattarella: Se guardo al cammino che abbiamo fatto insieme in questi sette anni nutro fiducia. L’Italia crescerà… - mengonimarco : Tutto finisce e tutto è già ricominciato. Buon anno! - HidajetShehi : RT @robedicappe: Buon anno twittery, che sia un 2022 un po’ più fortunato e un po’ meno emily per tutt? noi, altrimenti saprò dove trovare… - Livia_DiGioia : RT @AntoVitiello: Oggi giorno libero a #Milanello ma diversi giocatori si sono presentati spontaneamente per lavorare tra cui #Ibrahimovic… -