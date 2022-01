Afghanistan:talebani 'decapitano' manichini femminili in vetrina (Di sabato 1 gennaio 2022) Nuova stretta dei talebani in Afghanistan contro le immagini femminili: dai manichini nelle vetrine dei negozi dovranno essere rimosse le teste. Lo prevede una nuova direttiva del Ministero per la ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 gennaio 2022) Nuova stretta deiincontro le immagini: dainelle vetrine dei negozi dovranno essere rimosse le teste. Lo prevede una nuova direttiva del Ministero per la ...

TgLa7 : Ennesimo passo indietro per i diritti delle donne in #Afghanistan: i talebani hanno annunciato oggi il divieto per… - riotta : Serpeggia diffuso ormai il rimpianto per l'Afghanistan con gli americani a Kabul, mentre i Talebani rinchiudono don… - Agenzia_Ansa : Ennesimo passo indietro sui diritti in Afghanistan: i talebani vietano alle donne i viaggi senza un uomo di famigli… - SimoneAlliva : Ancora talebani in #Afghanistan contro le immagini femminili: dai manichini dei negozi rimosse le teste. Il Minis… - agbiuso : RT @antonio_bordin: Vietato ballare, neanche fossimo nell’Afghanistan dei Talebani. -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan talebani Afghanistan:talebani 'decapitano' manichini femminili in vetrina Nuova stretta dei talebani in Afghanistan contro le immagini femminili: dai manichini nelle vetrine dei negozi dovranno essere rimosse le teste. Lo prevede una nuova direttiva del Ministero per la Propagazione della ...

Afghanistan. #donneafganelibere, inizia staffetta solidarietà promossa dalla Sen. Binetti "Inizia oggi una staffetta di solidarietà delle parlamentari italiane verso le donne in Afghanistan . Dopo il ritorno dei Talebani nell'agosto passato, ogni giorno giungono da quel paese notizie che ...

