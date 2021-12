UFFICIALE- Primo colpo in casa Fiorentina!

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Adesso èinSi tratta di Jonathan Ikonè, attaccante classe ’98 proveniente dal Lille. Di seguito ecco il comunicatoda parte della squadra francese: “Il Lille conferma l’accordo totale con la Fiorentina per il trasferimento di Jonathan Ikoné. Il nazionale francese firmerà ufficialmente il suo nuovo contratto il 3 gennaio 2022, alla riapertura del mercato italiano. Il giocatore è stato comunque autorizzato a volare in Italia e a partecipare alla ripresa degli allenamenti con la Fiorentina”. ” Ikoné, Lille, FiorentinaI viola hanno sborsato 15 milioni di euro inclusi bonus per assicurarsi il calciatore. Inoltre è stata inserita una percentuale sulla futura rivendita che andrà alle casse del Lille. Piero Inferrera

Advertising

afc_aaron123 : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Ecco il primo acquisto della Fiorentina: Ikoné è un giocatore viola ?? - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale UFFICIALE – Osimhen salta la Coppa d’Africa 2022, la Nigeri… - firenzeviola_it : UFFICIALE, Ikoné è viola: il comunicato del Lille - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Ecco il primo acquisto della Fiorentina: Ikoné è un giocatore viola ?? - enrick81 : @napoliforever89 @famigliasimpson @AgoCannella @MaielloInside @OltreTv @CIAfra73 @misterf_tweets @Federic01996… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Primo

The MediTelegraph

... bello, affascinante, ricco, figlio di un importante imprenditore ligure exdell'... Tre anni dopo era sul set del suofilm, Venerdì nero , e nel suo curriculum cinematografico ci sono ......immagini (presenti nel collegamento Imgmur nel tweet sottostante) possiamo notare undesign ... come di consueto trattate quanto riportato con le dovute pinze poiché le immagini non sono...Tutte le informazioni sul nuovo decreto in vigore dal 31 dicembre: il testo del dl anti Covid e le sanzioni per chi non rispetta le regole ...In mattinata un blitz in sede. Giusto per prendere le misure al nuovo ruolo e sottoporsi alla prima intervista da presidente, concessa ai canali ufficiali del club. Al pomeriggio un salto a Bogliasco ...