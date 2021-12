Tommaso Zorzi al primo posto tra i profili più cercati nel 2021: ci sono anche i Prelemi e Dayane Mello (Di venerdì 31 dicembre 2021) NotJustAnalytics.com ha stilato la classifica dei profili social più cercati nel 2021 sulla loro celebre piattaforma. Al primo posto abbiamo trovato Tommaso Zorzi. Dal Grande Fratello Vip in classifica ci sono anche Giulia Salemi (in seconda posizione), Dayane Mello (al quarto posto) e Pierpaolo Pretelli (quinto). Tommaso Zorzi primo tra i profili più cercati nel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 31 dicembre 2021) NotJustAnalytics.com ha stilato la classifica deisocial piùnelsulla loro celebre piattaforma. Alabbiamo trovato. Dal Grande Fratello Vip in classifica ciGiulia Salemi (in seconda posizione),(al quarto) e Pierpaolo Pretelli (quinto).tra ipiùnel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

