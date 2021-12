Sotto effetto di droghe e alcool dà fuoco al pronto soccorso (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ubriaco e Sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha appiccato il fuoco agli arredi del pronto soccorso dell’ospedale di Torrette di Ancona, dove era stato portato in stato di agitazione e trattenuto... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ubriaco el’di sostanze stupefacenti, ha appiccato ilagli arredi deldell’ospedale di Torrette di Ancona, dove era stato portato in stato di agitazione e trattenuto...

Advertising

elio33044815 : @igoriezzi Bugia. Non potranno ritirarti la patente se ne fai uso. Non se guidi sotto il suo effetto. Lo hai capito… - 5to1_ : Sto ascoltando #Lukaku, è probabile che fosse sotto effetto della mescalina. - dadedilivorno : @la_bongia @Dio Una roba del genere non l'avrei mai concepita neanche sotto l'effetto di droghe pesanti. Ma pesanti parecchio. ?? - kiki_viola8 : RT @MgMidu: Le notizie sui devastanti incendi in Colorado si ascoltano distrattamente. Ma ecco cosa vuol dire per le persone, nel video qui… - distefanovalori : RT @MgMidu: Le notizie sui devastanti incendi in Colorado si ascoltano distrattamente. Ma ecco cosa vuol dire per le persone, nel video qui… -