“Protocolli di Sion”, chiesto il sequestro della versione (venduta anche da Feltrinelli) con introduzione che ne afferma la veridicità (Di venerdì 31 dicembre 2021) La pubblicazione apologetica dei “Protocolli dei savi anziani di Sion”, senza la spiegazione che il testo è un celeberrimo falso storico utilizzato dall’ideologia nazista, costituisce una forma di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. A sostenerlo è il Ilan Brauner, 82 anni, nato in Israele, medico legale e presidente dell’Associazione Italia-Israele della Marca trevigiana, che ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Udine. Chiede il sequestro di un libro che offende gli ebrei e li fa sentire minacciati, perché contribuirebbe alla diffuSione dell’antisemitismo. Assistito dall’avvocato Luigi Fadalti, Brauner – che è cittadino israeliano – punta il dito non solo con la casa editrice Edizioni Segno srl di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) La pubblicazione apologetica dei “dei savi anziani di”, senza la spiegazione che il testo è un celeberrimo falso storico utilizzato dall’ideologia nazista, costituisce una forma di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. A sostenerlo è il Ilan Brauner, 82 anni, nato in Israele, medico legale e presidente dell’Associazione Italia-IsraeleMarca trevigiana, che ha presentato una denuncia alla ProcuraRepubblica di Udine. Chiede ildi un libro che offende gli ebrei e li fa sentire minacciati, perché contribuirebbe alla diffue dell’antisemitismo. Assistito dall’avvocato Luigi Fadalti, Brauner – che è cittadino israeliano – punta il dito non solo con la casa editrice Edizioni Segno srl di ...

"Protocolli di Sion", chiesto il sequestro della versione (venduta anche da Feltrinelli) con… Il Fatto Quotidiano

