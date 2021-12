Problemi anche per Allegri: due giocatori della Juventus positivi al Covid (Di venerdì 31 dicembre 2021) Continua ad essere travagliato l’avvicinamento a Juventus-Napoli. Sono tanti infatti i giocatori del Napoli che hanno contratto il Covid in questi giorni: Fabian Ruiz e Insigne sono già guariti mentre Lozano, Osimhen e Elmas sono ancora positivi. Con un comunicato ufficiale, la Juventus certifica l’accertata positività di due suoi calciatori: segnale di un’emergenza pandemica nuovamente esplosa in Serie A, con sempre più squadre costrette a fare i conti con il Covid. Juventus Juventus, positivi Arthur e Pinsoglio La Juventus ha comunicato sui propri canali ufficiali la riscontrata positività del portiere Carlo Pinsoglio e del centrocampista Arthur. I calciatori stanno già ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 31 dicembre 2021) Continua ad essere travagliato l’avvicinamento a-Napoli. Sono tanti infatti idel Napoli che hanno contratto ilin questi giorni: Fabian Ruiz e Insigne sono già guariti mentre Lozano, Osimhen e Elmas sono ancora. Con un comunicato ufficiale, lacertifica l’accertatatà di due suoi calciatori: segnale di un’emergenza pandemica nuovamente esplosa in Serie A, con sempre più squadre costrette a fare i conti con ilArthur e Pinsoglio Laha comunicato sui propri canali ufficiali la riscontratatà del portiere Carlo Pinsoglio e del centrocampista Arthur. I calciatori stanno già ...

