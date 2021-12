Paura a Frascati | rapina a mano armata | esploso un colpo | colpito il proprietario

(Di venerdì 31 dicembre 2021). Ha rischiato di finire in tragedia laavvenuta ieri pomeriggio a. Il fatto è avvenuto in un autoricambi. Secondo le prime ricostruzioni un criminale sarebbe entrato, armato di pistola, minacciando ile richiedendo l’incasso. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma pare che sia partito uno sparo che ha ferito ildel negozio a una. Iltore si è dato alla fuga, mentre la vittima si è recata all’Ospedale didove sarebbe stato curato e avrebbe denunciato la. Sulla situazione indagano i carabinieri della Compagnia di. Leggi anche: Roma, panico al pronto soccorso: aggredisce a morsi un’infermiera su Il Corriere della Città.

Frascati. Ha rischiato di finire in tragedia la rapina avvenuta ieri pomeriggio a Frascati. Il fatto è avvenuto in un autoricambi. Secondo le prime ricostruzioni un criminale sarebbe entrato, armato d ...