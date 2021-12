Non mi lasciare: quando inizia la nuova fiction di Rai1 con Vittoria Puccini e tutto quello che c’è da sapere (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il pubblico di Rai1 amante delle fiction avrà un mese di gennaio 2022 veramente intenso con l’arrivo di attesi titoli pronti a fare il loro debutto in prima serata. Uno di questi è senza dubbio Non mi lasciare a cui spetta il delicato ruolo di inaugurare la ricca offerta di fiction che sbarca sul canale subito dopo le feste natalizie del mese di dicembre. Vittoria Puccini, Alessandro Roja e Sara Falberbaum saranno i protagonisti del racconto della storia di una poliziotta che ritorna nella splendida città di Venezia per occuparsi di contorti casi legati ai crimini del web. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Non mi lasciare, da quando va in onda su Rai1, la trama della ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il pubblico diamante delleavrà un mese di gennaio 2022 veramente intenso con l’arrivo di attesi titoli pronti a fare il loro debutto in prima serata. Uno di questi è senza dubbio Non mia cui spetta il delicato ruolo di inaugurare la ricca offerta diche sbarca sul canale subito dopo le feste natalizie del mese di dicembre., Alessandro Roja e Sara Falberbaum saranno i protagonisti del racconto della storia di una poliziotta che ritorna nella splendida città di Venezia per occuparsi di contorti casi legati ai crimini del web. Eccoche c’è dasu Non mi, dava in onda su, la trama della ...

