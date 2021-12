(Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Responsabilità, senso di, solidarietà. E’ con queste parole che il Presidente Sergiotocca le corde più vive dì tutti gli italiani. E di questo lo ringraziamo”. Lo afferma Davide, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. “Sono stati due anni difficili in cui –aggiunge- oltre a gestire la pandemia, abbiamo dovuto fronteggiare anche la crisi economica che ne è derivata, le tensioni sociali, le richieste delle tante cittadine e cittadini che ancora sono in gravi difficoltà”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Mattarella: Crippa, 'ci ha fatto sentire comunità viva e coesa'... -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Crippa

Il Denaro

A tal proposito, ieri è stato approvato un Ordine del giorno del nostro capogruppo, Davide, ... Non proprio un bell'antipasto per il nuovo anno? "Cito il Presidente: le morti sul ..."Fdi invierà una lettera a Sergio, come garante della Costituzione, per denunciare la ... ammette il capogruppo M5s, Davide. E c'è l'"insoddisfazione" sul metodo espressa da Maria ...Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Responsabilità, senso di comunità, solidarietà. E’ con queste parole che il Presidente ...Via libera definitivo dalla Camera alla prima legge di bilancio firmata dal governo Draghi. Dal Senato, il provvedimento da 32 miliardi è arrivato blindato a Montecitorio, ed è passato con 355 voti fa ...