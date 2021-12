Juventus voto 6.5: mille difficoltà, ma altri due trofei sono finiti in bacheca (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il 2021 della Juventus non è stato sicuramente un anno facile, che ha visto l’ennesimo cambio in panchina: sufficienza però raggiunta Volge al termine il 2021 della Juventus. Un anno che ha visto i bianconeri cedere lo scettro di campioni d’Italia dopo ben nove scudetti consecutivi, con il titolo che è tornato nella bacheca dell’Inter guidata da quel Conte che nel 2012 aveva avviato il ciclo di vittorie. Un’annata difficile per Madama, che ha visto in estate l’ennesimo cambio di panchina, con il ritorno alla guida di Massimiliano Allegri, uno che a Torino ha fatto vedere di sapere come vincere (e rivincere). Fallito l’esperimento Pirlo, con un quarto posto che vuol dire Champions League raggiunto solamente all’ultima giornata per il rotto della cuffia, complice il passo falso del Napoli con il Verona. Evidentemente non pronto per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il 2021 dellanon è stato sicuramente un anno facile, che ha visto l’ennesimo cambio in panchina: sufficienza però raggiunta Volge al termine il 2021 della. Un anno che ha visto i bianconeri cedere lo scettro di campioni d’Italia dopo ben nove scudetti consecutivi, con il titolo che è tornato nelladell’Inter guidata da quel Conte che nel 2012 aveva avviato il ciclo di vittorie. Un’annata difficile per Madama, che ha visto in estate l’ennesimo cambio di panchina, con il ritorno alla guida di Massimiliano Allegri, uno che a Torino ha fatto vedere di sapere come vincere (e rivincere). Fallito l’esperimento Pirlo, con un quarto posto che vuol dire Champions League raggiunto solamente all’ultima giornata per il rotto della cuffia, complice il passo falso del Napoli con il Verona. Evidentemente non pronto per ...

Advertising

chicco_1990 : @DVercio @MaxSentenza @CiulliSandra @miciogattomicio @ilciccio67 @frankleggiero @ferny77528037 @Deianir17128382… - JuventusUn : Il pagellone della #Juventus nel girone d'andata: c’e un nome sorprendente!?? Da uno a dieci che voto daresti a que… - Salvo2410libero : Di All or Nothing Juventus mi piace quella tensione, quell'aria da thriller che si respira, soprattutto quando non… - VlnN94 : E aggiungo che sul voto della Juventus influisce molto il fatto di essere usciti dalla lotta scudetto a ottobre. Im… -