In Australia è già 2022: la festa di Capodanno a Sidney. Le immagini dei fuochi d'artificio

Le immagini dei fuochi d'artificio a Sidney, dove è già il 2022. La bellissima prospettiva della città, dove è già l'1 gennaio dalle 12, ora italiana.

PattyRossy70 : In Australia ???? hanno già brindato ..che Dio ci aiuti per il nuovo 2022 ..?????? - Simonuccia : RT @Asiablog_it: In #Australia sono già nel 2022 ????? #HappyNewYear2022 #BuonAnno #Buon2022 - italianoizumi : RT @Asiablog_it: In #Australia sono già nel 2022 ????? #HappyNewYear2022 #BuonAnno #Buon2022 - LynchInAspic : L'immancabile servizio ai TG (che ormai hanno salutato il giornalismo serio da anni) 'È già il nuovo anno a Oakland… - vadolentissima : Unica certezza del 31 dicembre è il servizio al tg sull' australia già nel nuovo anno -