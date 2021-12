Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fabiano Santacroce

AreaNapoli.it

L'ex difensore del Napoli, ex calciatore del Napoli, ai microfoni di Televomero ha parlato dello sfortunato momento degli azzurri a causa dei troppi infortuni e ha svelato un ...Saranno presenti all'Elba,ex Napoli, Parma ma anche qualche apparizione nella nazionale italiana under 21, il forte difensore per qualche anno ha anche vissuto all'Elba con la sua ...ForzAzzurri.net Fabiano Santacroce: "Juan Jesus mi ha sorpreso, Fazio? Io non lo prenderei" News calcio Napoli ...Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.