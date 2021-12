Calendario Mondiale F1 2022 | date | programma | tutti i 23 GP previsti

Leggi su oasport

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilsta per arrivare ed è ora di guardare a quel che sarà in F1. La stagione prossima sarà quella delle attese e della curiosità. L’annunciata rivoluzione tecnica prenderà forma e vedremo delle monoposto profondamente diverse da quelle che hanno caratterizzato l’era turbo-ibrida. Con l’augurio che il Covid-19 non ci metta lo zampino, dovrebbe essere un’annata particolarmente ricca di GP. Il primato di 22 gare del 2021 sarà battuto dai 23 weekend che piloti e squadre dovranno affrontare. Il via alle danze lo si darà dal Medio Oriente nello stesso luogo dove si è cominciato ad animare la scena quest’anno. Il riferimento è al Bahrain International Circuit di Sakhir. La data da segnare è quella del 20 marzo. Neanche il tempo di respirare e una settimana dopo (27 marzo) cuore e cervello dovranno essere interconnessi in Arabia Saudita. Sul tracciato di Jeddah ne vedremo ...