Calcio: tifosi Inter contro Lukaku, 'non conta chi scappa ma chi resta nella tempesta' (Di venerdì 31 dicembre 2021) Milano, 31 dic. - (Adnkronos) - "Non conta chi con la pioggia scappa, conta chi nella tempesta resta!!! Ciao Romelu". Recita così lo striscione esposto, fuori dallo stadio 'Meazza' di Milano, dalla Curva Nord dell'Inter, il tifo organizzato nerazzurro e rivolto a Romelu Lukaku. L'ex centravanti dell'Inter, passato la scorsa estate al Chelsea, si è scusato con parole al miele nei confronti dell'Inter per il 'tradimento' estivo dicendosi pronto a tornare in un prossimo futuro. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Milano, 31 dic. - (Adnkronos) - "Nonchi con la pioggiachi!!! Ciao Romelu". Recita così lo striscione esposto, fuori dallo stadio 'Meazza' di Milano, dalla Curva Nord dell', il tifo organizzato nerazzurro e rivolto a Romelu. L'ex centravanti dell', passato la scorsa estate al Chelsea, si è scusato con parole al miele nei confronti dell'per il 'tradimento' estivo dicendosi pronto a tornare in un prossimo futuro.

Advertising

FBiasin : #Lukaku: “L'#Inter e i suoi tifosi meritano sempre il meglio. Spero che dopo la pausa loro continuino a vincere le… - TV7Benevento : Calcio: tifosi Inter contro Lukaku, 'non conta chi scappa ma chi resta nella tempesta'... - LALAZIOMIA : Lazio, è Immobile il giocatore dell’anno per i tifosi - sportli26181512 : Lazio, è Immobile il giocatore dell’anno per i tifosi: Sui social la votazione: il bomber dei record è l’uomo simbo… - baixinho79 : @alefinoallafine Chiedo per un amico: ma il Napoli cosa ha vinto mai per avere i tifosi tanta spocchiagine e permet… -