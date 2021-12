Calcio: Lille, accordo totale con la Fiorentina per il passaggio di Ikoné in viola (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. - (Adnkronos) - Il Lille ha confermato, tramite il proprio account Twitter, "l'accordo totale" con la Fiorentina per il passaggio in viola di Jonathan Ikoné. Il 23enne francese verrà ufficializzato il 3 gennaio, data di apertura del Calciomercato in Italia, ma nel frattempo è stato autorizzato ad approdare in anticipo a Firenze per partecipare alla ripresa degli allenamenti della squadra viola. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. - (Adnkronos) - Ilha confermato, tramite il proprio account Twitter, "l'" con laper ilindi Jonathan. Il 23enne francese verrà ufficializzato il 3 gennaio, data di apertura delmercato in Italia, ma nel frattempo è stato autorizzato ad approdare in anticipo a Firenze per partecipare alla ripresa degli allenamenti della squadra

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Lille, accordo totale con la Fiorentina per il passaggio di Ikoné in viola... - sportface2016 : #Fiorentina, ufficiale: arriva #Ikone dal Lille - MMassy86 : @Seby_Sarno_ Sebastiano scusa ma visto che scrivi su calcio style se leggo qui mi sembra che l'obbiettivo numero un… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ? #Milan, primi contatti col #Psg per #Diallo Oltre a #Botman del #Lille, tra gli obiettivi dei rossoneri anche il difensore… - RaiSport : ? #Milan, primi contatti col #Psg per #Diallo Oltre a #Botman del #Lille, tra gli obiettivi dei rossoneri anche il… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Lille Fiorentina, ufficiale: arriva Ikoné dal Lille Adesso è ufficiale, Jonathan Ikoné è un nuovo giocatore della Fiorentina . Il centrocampista arriva dal Lille, che ha confermato con un annuncio sul proprio sito ufficiale il trasferimento del giocatore. Ikoné ha già firmato con i viola e il suo contratto verrà depositato il 3 gennaio, giorno di ...

Il 2021 magico dello sport italiano: sorprese incredibili, trionfi storici e grandi addii Lo slittamento al 2021 di Olimpiadi e Europei di calcio, ad esempio, premiano il tricolore. Da ... l'Atletico Madrid la Liga, il Bayern Monaco la Bundesliga e il Lille la Ligue 1. Addio al mitico ...

Calcio: Lille, accordo totale con la Fiorentina per il passaggio di Ikoné in viola Il Sannio Quotidiano Calcio: Lille, accordo totale con la Fiorentina per il passaggio di Ikoné in viola Roma, 31 dic. - Il Lille ha confermato, tramite il proprio account Twitter, "l'accordo totale" con la Fiorentina per il passaggio in viola di Jonathan Ikoné. Il ...

Fiorentina, ufficiale: arriva Ikoné dal Lille Adesso è ufficiale, Jonathan Ikoné è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista arriva dal Lille, che ha confermato con un annuncio sul proprio sito ufficiale il trasferimento del giocator ...

Adesso è ufficiale, Jonathan Ikoné è un nuovo giocatore della Fiorentina . Il centrocampista arriva dal, che ha confermato con un annuncio sul proprio sito ufficiale il trasferimento del giocatore. Ikoné ha già firmato con i viola e il suo contratto verrà depositato il 3 gennaio, giorno di ...Lo slittamento al 2021 di Olimpiadi e Europei di, ad esempio, premiano il tricolore. Da ... l'Atletico Madrid la Liga, il Bayern Monaco la Bundesliga e illa Ligue 1. Addio al mitico ...Roma, 31 dic. - Il Lille ha confermato, tramite il proprio account Twitter, "l'accordo totale" con la Fiorentina per il passaggio in viola di Jonathan Ikoné. Il ...Adesso è ufficiale, Jonathan Ikoné è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista arriva dal Lille, che ha confermato con un annuncio sul proprio sito ufficiale il trasferimento del giocator ...