Alex Sandro: niente rinnovo, la Juventus lo mette sul mercato (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dopo sei stagioni Alex Sandro è destinato a lasciare la Juventus. Complici le ultime annate alquanto deludenti, i bianconeri pensano sia arrivato il momento giusto per cederlo non rinnovando il contratto in scadenza nel 2023. Da calire soltanto se a gennaio o a giugno? Alex Sandro lascerà la Juventus? Considerato al momento del suo arrivo a Torino, nell’estate del 2016, come uno dei migliori terzini del mondo, il brasiliano è andato via via spegnendosi fino a perdere il posto da titolare a beneficio prima di De Sciglio e adesso del giovane Luca Pellegrini. Tra l’altro, i numeri di questa stagione sono impietosi: su 10 partite, ha giocato 7 da subentrato, e nelle ultime 8 soltanto tre volte è partito dal 1?. Allegri ha già dato il suo ok alla partenza, il che ha spinto la società ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dopo sei stagioniè destinato a lasciare la. Complici le ultime annate alquanto deludenti, i bianconeri pensano sia arrivato il momento giusto per cederlo non rinnovando il contratto in scadenza nel 2023. Da calire soltanto se a gennaio o a giugno?lascerà la? Considerato al momento del suo arrivo a Torino, nell’estate del 2016, come uno dei migliori terzini del mondo, il brasiliano è andato via via spegnendosi fino a perdere il posto da titolare a beneficio prima di De Sciglio e adesso del giovane Luca Pellegrini. Tra l’altro, i numeri di questa stagione sono impietosi: su 10 partite, ha giocato 7 da subentrato, e nelle ultime 8 soltanto tre volte è partito dal 1?. Allegri ha già dato il suo ok alla partenza, il che ha spinto la società ...

Advertising

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: TJ - La Juve fa il prezzo di Alex Sandro e cerca acquirenti in Premier - EuropaCalcio : #Juventus #AlexSandro verso l’addio: i bianconeri lo mettono sul #mercato #europacalcio - dinny_costa : Considerato quanto prende di ingaggio Alex Sandro, definirla poco credibile come notizia è anche poco, sarebbe bell… - TUTTOJUVE_COM : TJ - La Juve fa il prezzo di Alex Sandro e cerca acquirenti in Premier - MartinaC1203 : RT @giacomo1994_: Questa cosa che, assieme ai nomi di bidoni come Alex Sandro, Rugani, Rabiot, Ramsey e Bentancur, debba leggere anche il n… -