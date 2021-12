Vicenza, no vax rifiuta di essere intubato e muore. Inutile la videochiamata del figlio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un uomo di 48 anni è morto di Covid-19 dopo due ore dal suo ingresso all’ospedale di Vicenza, il 28 dicembre. Non era vaccinato ed era in condizioni disperate, ma quando i medici gli hanno spiegato che doveva essere intubato, si è rifiutato. A nulla è servita la videochiamata del maggiore dei suoi tre figli che ha provato a convincerlo a curarsi. Come scrive Il Corriere del Veneto, l’uomo viveva a Vicenza ma era originario del Veneziano, di San Giorgio al Tagliamento, frazione di San Michele in Tagliamento. Agente di commercio, era un “no vax convinto”, come riferiscono i familiari. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un uomo di 48 anni è morto di Covid-19 dopo due ore dal suo ingresso all’ospedale di, il 28 dicembre. Non era vaccinato ed era in condizioni disperate, ma quando i medici gli hanno spiegato che doveva, si èto. A nulla è servita ladel maggiore dei suoi tre figli che ha provato a convincerlo a curarsi. Come scrive Il Corriere del Veneto, l’uomo viveva ama era originario del Veneziano, di San Giorgio al Tagliamento, frazione di San Michele in Tagliamento. Agente di commercio, era un “no vax convinto”, come riferiscono i familiari.

