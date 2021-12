Roma terribile incidente tra autobus e taxi: grave un uomo (Di giovedì 30 dicembre 2021) E’ accaduto intorno alle 13.30 un incidente a via Nomentana 64. Per una dinamica ancora da ricostruire e in corso di accertamenti un autobus di linea ha tamponato un taxi. Il tassista è stato portato all’ospedale dal 118, mentre uno dei passeggeri dell’autobus è rimasto contuso. Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il conducente del taxi dalla sua autovettura. Seguono aggiornamenti (Foto di repertorio) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 dicembre 2021) E’ accaduto intorno alle 13.30 una via Nomentana 64. Per una dinamica ancora da ricostruire e in corso di accertamenti undi linea ha tamponato un. Il tassista è stato portato all’ospedale dal 118, mentre uno dei passeggeri dell’è rimasto contuso. Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il conducente deldalla sua autovettura. Seguono aggiornamenti (Foto di repertorio) su Il Corriere della Città.

