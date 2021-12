Rifletto sull’anno di Draghi | cosa sarebbe successo se ci fosse stato qualcun altro?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 dicembre 2021) di Monica Valendino Riflettendo su quest’anno col “migliore in sella” viene da pensare chese al posto di Marioci. Senza un’informazione a senso unico, senza un parlamento esautorato e mortificato, senza soprattutto un’opposizione seria che mettesse in luce le incongruenze e gli annunci venuti meno, chiunque avrebbe avuto problemi seri a stare in sella, figurarsi ad autocandidarsi candidamente a Presidente della Repubblica. Ma SuperMario va avanti dritto e, a colpi di fiducia e di decreti sanitari, riesce a mascherare abilmente i fallimenti del suo operato: sul piano politico la sua manovra ha ben poco di sociale, meno di ecologico ed è confusa sul Pnrr. Sul piano sanitario, dopo il capodanno passato ...