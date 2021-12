Ordinanza Giani | in Rsa con booster o doppia dose e tampone

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Nuove regole in Toscana per le visite nelle Rsa per anziani e nelle strutture residenziali (Rsd) che ospitano persone con disabilità: da oggi e fino al termine dello stato di emergenza potranno ...

Lo stabilisce un'firmata oggi dal presidente della Toscana Eugenio. Sono inoltre sospesi, fino al 31 marzo 2022, i rientri in famiglia e le uscite programmate degli ospiti delle ...Lo rende noto il governatore Eugenio. Rispetto a ieri, che già si era toccato un nuovo record,... spiega la Regione in una nota, è anche da collegarsi alle recenti disposizioni dell'66 ...Nuove regole per le visite nelle Rsa e nelle strutture residenziali che si ospitano persone con disabilità: da oggi e fino al termine dello stato di emergenza potranno accedere a queste strutture solo ...Firenze, 30 dicembre 2021 - Nuove regole in Toscana per le visite nelle Rsa per anziani e nelle strutture residenziali (Rsd) che ospitano persone con disabilità: da oggi e fino al termine dello stato ...