Manovra, via libera: dal superbonus all'Irpef fino alle pensioni, tutte le novità in arrivo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il provvedimento va ora alla firma del Capo dello Stato per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro domani 31 dicembre. Si tratta di una Manovra espansiva che prevede nel 2022 (tenendo conto ... Leggi su ilgazzettino (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il provvedimento va ora alla firma del Capo dello Stato per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro domani 31 dicembre. Si tratta di unaespansiva che prevede nel 2022 (tenendo conto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Via libera definitivo da parte della Camera alla Manovra economica, con 355 voti favorevoli e 45 contrari. Il provvedimento è legge. #ANSA - petergomezblog : Manovra, c’è il divieto di allevare e uccidere animali per ricavare pellicce: stop entro gennaio 2022… - petergomezblog : Manovra, alle commissioni della Camera solo tre ore per l’esame. Quella delle Finanze non si esprime per protesta:… - ZenatiDavide : La manovra è legge (45 contrari). FdI denuncia la maggioranza. Flash mob, striscione in Aula e lettera a Mattarella… - romatoday : Via libera definitivo della Camera alla Manovra 2022: tutte le novità -