L'occupazione dei posti letto in ospedale supera la soglia critica (Di giovedì 30 dicembre 2021) AGI - L'occupazione di posti letto di terapia intensiva da parte di pazienti Covid19 resta stabile al 13% mentre quella dei posti letto di area medica sale ulteriormente, al 17% (+1%). E' quanto emerge dal monitoraggio quotidiano dell'Agenas, l'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, riferito a ieri. La 'soglia critica' per terapie intensive e ricoveri ordinari è fissata rispettivamente al 10 e al 15%. A livello regionale, sopra la soglia critica di posti letto occupati in terapia intensiva figurano Provincia Autonoma di Trento (23%), Provincia Autonoma di Bolzano (18%), Veneto (18%), Liguria (17%), Marche (17%), Piemonte (16%), Lazio (16%), Calabria (15%), Friuli Venezia Giulia (15%), ... Leggi su agi (Di giovedì 30 dicembre 2021) AGI - L'didi terapia intensiva da parte di pazienti Covid19 resta stabile al 13% mentre quella deidi area medica sale ulteriormente, al 17% (+1%). E' quanto emerge dal monitoraggio quotidiano dell'Agenas, l'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, riferito a ieri. La '' per terapie intensive e ricoveri ordinari è fissata rispettivamente al 10 e al 15%. A livello regionale, sopra ladioccupati in terapia intensiva figurano Provincia Autonoma di Trento (23%), Provincia Autonoma di Bolzano (18%), Veneto (18%), Liguria (17%), Marche (17%), Piemonte (16%), Lazio (16%), Calabria (15%), Friuli Venezia Giulia (15%), ...

