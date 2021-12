La Maxwell condannata e quel dettaglio in aula: "Comincerà a fare i nomi?" (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ghislaine Maxwell è stata notata in aula mentre sorrideva e sembrava prendere contatti con un giornalista di Abc News per un'intervista Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ghislaineè stata notata inmentre sorrideva e sembrava prendere contatti con un giornalista di Abc News per un'intervista

Advertising

Corriere : L’ex compagna di Epstein, Ghislaine Maxwell, condannata per traffico sessuale di minori - Corriere : «Ghislaine Maxwell non avrebbe mai pensato che un giorno queste donne avrebbero avuto il coraggio di uscire allo sc… - SkyTG24 : Caso Epstein, condannata Ghislaine Maxwell per traffico sessuale di minori - CamilloBenso19 : RT @Corriere: «Ghislaine Maxwell non avrebbe mai pensato che un giorno queste donne avrebbero avuto il coraggio di uscire allo scoperto acc… - beteljeuse1969 : RT @ChanceGardiner: Il procuratore capo dell'accusa nel caso di Ghislaine era Maurene Comey, figlia di James Comey, capo dell'FBI di Obama… -