Gf Vip | spunta un topo dietro le spalle di Gianmaria | fan rabbrividiti | ecco cos' è accaduto

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Gli avvistamenti dei topi all'interno della casa del GF Vip non si fermano: sono numerose ormai le volte in cui si sentono i concorrenti parlare dei roditori cheno improvvisamente in qualche ...

Advertising

GiuseppeporroIt : Grande Fratello Vip 6, spunta un topo nel giardino: il video virale (VIDEO) #gfvip - Novella_2000 : Spunta un topo nel giardino della casa del #GFVip (VIDEO) - RomanatoM : RT @Parween11047338: @FranAltomare ma la spunta blu da vip...perchè?...cmq si sono d'accordo tu fai la 5 la 6 la 7a cosi noi vediamo che su… - infoitcultura : Chi entra al GF VIP: Delia favorita, Belli ritorna e spunta l’ex di Soleil - blogtivvu : Spunta Michele Morrone al GF Vip: “Ecco cosa faceva…”, la confessione di Jessica (ma la regia “stacca”) -

Ultime Notizie dalla rete : Vip spunta

Leggo.it

Gli avvistamenti dei topi all'interno della casa del GFnon si fermano: sono numerose ormai le volte in cui si sentono i concorrenti parlare dei roditori che spuntano improvvisamente in qualche area della casa e ora c'è anche un video Foto: Ufficio ...Soleil Sorge confidandosi con Katia Ricciarelli ha svelato di sentire la mancanza di Alex Belli . Dopo averlo visto in collegamento durante la diretta del Grande Fratellodi lunedì sera, le due vippone hanno raccontato le loro emozioni in merito. "Alex mi manca un sacco!", Soleil si confida con Katia 'Tutto sommato mi fa anche un po' pena. Non riesco ad avercela ...Gli avvistamenti dei topi all’interno della casa del GF Vip non si fermano: sono numerose ormai le volte in cui si sentono i concorrenti parlare dei roditori che spuntano improvvisamente ...Dopo i recenti avvistamenti dei Vipponi, spunta un topo nel giardino della casa del Grande Fratello Vip 6. Ecco il video.