Freccette | World Darts Championship 2022 | Anderson e Wright ai quarti di finale

(Di venerdì 31 dicembre 2021) aA Si è completato il quadro deididel, il Mondiale diche tornerà in scena nella giornata di Capodanno dopo la pausa classica di San Silvestro. La giornata di oggi ha infatti visto in pedana all’Alexandra Palace di Londra gli ultimi sei ottavi diancora da giocare. Sessione pomeridiana di grandi emozioni, con due rimonte importanti: sia Mervyn King che Luke Humphries infatti hanno centrato idirisalendo da 1-3, rispettivamente contro Raymond Smith e Chris Dobey. King, uno dei veterani del mondo PDC, torna tra i migliori otto del torneo e vanta in carriera anche una semi, mentre Humphries si conferma a suo agio sui ...

Advertising

sportface2016 : #Freccette #WorldDartsChampionship #DAZN180 Ecco i quarti di finale, ad #AlexandraPalace passano anche #Anderson e… - dartstoretweets : In occasione del PDC World Darts Championship???? abbiamo creato una serie di simpatici strickers WhatsApp a tema… - zazoomblog : Freccette World Darts Championship 2022: Anderson avanti a fatica Price vola ai quarti - #Freccette #World #Darts… - sportface2016 : #Freccette #WorldDartsChampionship I risultati di oggi, #Price-#Smith il primo quarto di finale, #Anderson soffre m… - zazoomblog : Freccette World Darts Championship 2022: programma orari diretta tv e streaming - #Freccette #World #Darts… -

Ultime Notizie dalla rete : Freccette World

Sportface.it

... Villach - Bolzano (non è prevista diretta tv/streaming) 20.00 VOLLEY FEMMINILE (Coppa Italia, quarti di finale) - Novara - Firenze (diretta streaming su VolleyballTv) 20.00" ...Entra sempre più nel vivo il William HillDarts Championship 2022, il Mondiale diin corso all'Alexandra Palace di Londra. La giornata odierna si è però aperta con un altro caso Covid, il secondo in poche ore: Dave Chisnall ...Freccette, World Darts Championship 2022: i risultati di giovedì 30 dicembre, Gary Anderson e Peter Wright ai quarti di finale ...Ad aprire le danze è stata l'agevole vittoria di Ryan Searle, che ha superato per 3 - 0 un William Borland incappato in una comprensibile controprestazione dopo l'incredibile vittoria al leg decisivo ...