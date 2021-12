È il solito Conte: «Ho fatto delle valutazioni sulla rosa in questi due mesi: va migliorata» (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’allenatore del Tottenham Antonio Conte ha rilasciato delle dichiarazioni ai media inglesi rispetto alla valutazione che fa della rosa degli Spurs dopo due mesi di lavoro. Queste le sue dichiarazioni così come riportate da Tuttomercatoweb. Ho fatto una valutazione della rosa in questi due mesi, ora la situazione è più chiara. Attendo di incontrare il club per dare la mia opinione: quel che è certo è che aspetto un meeting. Dobbiamo migliorarci, l’ho detto dopo due settimane. Ne ero sicuro dopo 7, 10 giorni e ora ho valutato su chi posso contare o no. Qui il livello è alto e la squadra deve migliorarsi prima di puntare a un posto in Europa: siamo in mezzo, dobbiamo pensare a qualcosa di importante, ma chiedo pazienza e tempo perché il gap è ancora ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’allenatore del Tottenham Antonioha rilasciatodichiarazioni ai media inglesi rispetto alla valutazione che fa delladegli Spurs dopo duedi lavoro. Queste le sue dichiarazioni così come riportate da Tuttomercatoweb. Houna valutazione dellaindue, ora la situazione è più chiara. Attendo di incontrare il club per dare la mia opinione: quel che è certo è che aspetto un meeting. Dobbiamo migliorarci, l’ho detto dopo due settimane. Ne ero sicuro dopo 7, 10 giorni e ora ho valutato su chi posso contare o no. Qui il livello è alto e la squadra deve migliorarsi prima di puntare a un posto in Europa: siamo in mezzo, dobbiamo pensare a qualcosa di importante, ma chiedo pazienza e tempo perché il gap è ancora ...

