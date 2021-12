Covid, in Abruzzo il 90% dei pazienti nelle intensive è no vax (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'Aquila - "Quasi il 90% dei ricoveri nelle terapie intensive abruzzesi riguarda persone non vaccinate". Lo dice all'ANSA il referente regionale per le emergenze, Alberto Albani, a capo della task force sul Covid-19, fornendo una stima addirittura superiore rispetto al dato medio nazionale elaborato da Fiaso (71%). "Ci sono persone che, prima di essere intubate, si pentono di non essersi vaccinate, ma ci sono anche coloro che rifiutano di essere intubate", sottolinea l'esperto, ricordando che in molti casi si tratta di pazienti giovani. Per quanto riguarda l'area non critica, il 50% dei pazienti riguarda soggetti vaccinati e l'altro 50% persone non vaccinate. Anche questo dato conferma l'efficacia dei vaccini, considerando che in Abruzzo le persone che hanno completato il ciclo ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'Aquila - "Quasi il 90% dei ricoveriterapieabruzzesi riguarda persone non vaccinate". Lo dice all'ANSA il referente regionale per le emergenze, Alberto Albani, a capo della task force sul-19, fornendo una stima addirittura superiore rispetto al dato medio nazionale elaborato da Fiaso (71%). "Ci sono persone che, prima di essere intubate, si pentono di non essersi vaccinate, ma ci sono anche coloro che rifiutano di essere intubate", sottolinea l'esperto, ricordando che in molti casi si tratta digiovani. Per quanto riguarda l'area non critica, il 50% deiriguarda soggetti vaccinati e l'altro 50% persone non vaccinate. Anche questo dato conferma l'efficacia dei vaccini, considerando che inle persone che hanno completato il ciclo ...

