'Clamoroso, Dembelé a un passo dalla Juve' (Di giovedì 30 dicembre 2021) BARCELLONA (SPAGNA) - Come riporta il quotidiano catalano Sport, la Juventus ha già raggiunto un accordo di massima con Moussa Sissoko, procuratore di Ousmane Dembelé . Il trasferimento a Torino del ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 dicembre 2021) BARCELLONA (SPAGNA) - Come riporta il quotidiano catalano Sport, lantus ha già raggiunto un accordo di massima con Moussa Sissoko, procuratore di Ousmane. Il trasferimento a Torino del ...

Advertising

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Clamoroso Sport - Accordo Juve-Dembele! C'è l'intesa a parametro zero (PSG permettendo...) - sportli26181512 : 'Clamoroso, Dembelé a un passo dalla Juve': Come riporta Sport, il calciatore avrebbe deciso di non rinnovare con i… - TuttoMercatoWeb : Clamoroso Sport - Accordo Juve-Dembele! C'è l'intesa a parametro zero (PSG permettendo...) -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso Dembelé 'Clamoroso, Dembelé a un passo dalla Juve' Dembelé è in scadenza con il club blaugrana, non ha ancora rinnovato e avrebbe dato l'ok per il trasferimento in Italia. Prima, però, sarebbe intenzionato ad aspettare le mosse del Psg, club dove ...

Calciomercato Juventus, colpo di scena clamoroso: 'Non rinnova' Calciomercato Juventus, occasione irripetibile: l'asso avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022. Giunti alla fine di dicembre, è inevitabile che la scena se la prendano ...

è in scadenza con il club blaugrana, non ha ancora rinnovato e avrebbe dato l'ok per il trasferimento in Italia. Prima, però, sarebbe intenzionato ad aspettare le mosse del Psg, club dove ...Calciomercato Juventus, occasione irripetibile: l'asso avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022. Giunti alla fine di dicembre, è inevitabile che la scena se la prendano ...