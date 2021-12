C'è già traffico in orbita. Elon Musk si difende: "C'è spazio per tutti" (Di giovedì 30 dicembre 2021) A chi sosteneva che stesse “facendo le regole” per la nuova economia spaziale, Elon Musk ha risposto che lo spazio è “semplicemente enorme, e i satelliti sono molto piccoli” in un’intervista al Financial Times. Proprietario dei satelliti Starlink, Musk ha ribattuto sulla stessa testata americana dove, poco tempo prima, Josef Aschbacher, capo dell’Agenzia Spaziale Europea, aveva avvertito che la corsa di Musk a lanciare migliaia di satelliti di comunicazione avrebbe lasciato meno frequenze radio e slot orbitali disponibili per tutti gli altri. SpaceX, la società spaziale privata di Musk, ha lanciato quasi 2.000 satelliti per la sua rete di comunicazione a banda larga Starlink e ha in programma decine di migliaia di altri. “Questa non è una situazione ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) A chi sosteneva che stesse “facendo le regole” per la nuova economia spaziale,ha risposto che loè “semplicemente enorme, e i satelliti sono molto piccoli” in un’intervista al Financial Times. Proprietario dei satelliti Starlink,ha ribattuto sulla stessa testata americana dove, poco tempo prima, Josef Aschbacher, capo dell’Agenzia Spaziale Europea, aveva avvertito che la corsa dia lanciare migliaia di satelliti di comunicazione avrebbe lasciato meno frequenze radio e slotli disponibili pergli altri. SpaceX, la società spaziale privata di, ha lanciato quasi 2.000 satelliti per la sua rete di comunicazione a banda larga Starlink e ha in programma decine di migliaia di altri. “Questa non è una situazione ...

Ultime Notizie dalla rete : già traffico C'è già traffico in orbita. Elon Musk si difende: 'C'è spazio per tutti' ... quindi questo suggerisce che lo spazio è già troppo affollato', ha detto McDowell. La presenza dei ... ma ha aggiunto: 'È essenzialmente corretto che è un problema di gestione del traffico'. La corsa ...

... quindi questo suggerisce che lo spazio è già troppo affollato', ha detto McDowell. La presenza dei ... ma ha aggiunto: 'È essenzialmente corretto che è un problema di gestione del traffico'. La corsa ...