Carabinieri, tempo di congedi: in 5 lasciano l’Arma (Di giovedì 30 dicembre 2021) tempo di lettura: 2 minutiDopo ben oltre 35 anni di onorato servizio nell’Arma dei Carabinieri i Luogotenenti C.S. Nicolò SCHIFANO, Mario DARIO, Nicola Gerardo MARANO, Andrea SGARRA ed il Brigadiere Capo Giuseppe RAFFIO il 31 dicembre 2021 lasceranno il servizio attivo. I militari, tutti di pregevole profilo, si sono distinti nel corso della loro carriera per le variegate competenze professionali che hanno consentito la diuturna e pratica risoluzione di innumerevoli situazioni che hanno interessato l’intera Provincia. Agli stessi vengono, altresì, riconosciute quelle doti, imprescindibile patrimonio genetico del Carabiniere, di disponibilità, sensibilità d’animo, spirito di abnegazione, che hanno fatto di loro un punto di riferimento sia per le Istituzioni, per la comunità tutta, per i superiori ed i colleghi i quali hanno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 dicembre 2021)di lettura: 2 minutiDopo ben oltre 35 anni di onorato servizio neldeii Luogotenenti C.S. Nicolò SCHIFANO, Mario DARIO, Nicola Gerardo MARANO, Andrea SGARRA ed il Brigadiere Capo Giuseppe RAFFIO il 31 dicembre 2021 lasceranno il servizio attivo. I militari, tutti di pregevole profilo, si sono distinti nel corso della loro carriera per le variegate competenze professionali che hanno consentito la diuturna e pratica risoluzione di innumerevoli situazioni che hanno interessato l’intera Provincia. Agli stessi vengono, altresì, riconosciute quelle doti, imprescindibile patrimonio genetico del Carabiniere, di disponibilità, sensibilità d’animo, spirito di abnegazione, che hanno fatto di loro un punto di riferimento sia per le Istituzioni, per la comunità tutta, per i superiori ed i colleghi i quali hanno ...

