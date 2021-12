Capodanno: 8 italiani su 10, tra pesce, carte e lenticchie, aspetteranno la mezzanotte in casa con gli amici più stretti (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le interminabili code di persone che in questo giorni stanno ‘assediando’ farmacie ed hub vaccinali, nella maggior parte dei casi nascondono il desiderio – forte e legittimo – dopo due anni di grande chiusure, di poter trascorrere in (relativa) tranquillità il passaggio di fine d’anno. Ma intendiamoci: nulla di che. Ormai gli italiani ‘vaccinati’ (in questo senso tutti), rispetto ad un ‘cerimoniale’ già rodato, che prevede le cene tra amici alla stregua di riunioni carbonare, con grande senso di civiltà e rispetto, gli italiani si stanno appunto premunendo, affidando ad un bastoncino infilato nel naso, le sorti di questa ultima cena annuale. Un Capodanno condizionato non solo dal terrore per il Covid, ma anche dai pochi soldi a disposizione Oltretutto, se non nelle singole case, argomento ultimamente poco ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le interminabili code di persone che in questo giorni stanno ‘assediando’ farmacie ed hub vaccinali, nella maggior parte dei casi nascondono il desiderio – forte e legittimo – dopo due anni di grande chiusure, di poter trascorrere in (relativa) tranquillità il passaggio di fine d’anno. Ma intendiamoci: nulla di che. Ormai gli‘vaccinati’ (in questo senso tutti), rispetto ad un ‘cerimoniale’ già rodato, che prevede le cene traalla stregua di riunioni carbonare, con grande senso di civiltà e rispetto, glisi stanno appunto premunendo, affidando ad un bastoncino infilato nel naso, le sorti di questa ultima cena annuale. Uncondizionato non solo dal terrore per il Covid, ma anche dai pochi soldi a disposizione Oltretutto, se non nelle singole case, argomento ultimamente poco ...

