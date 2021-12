Campania. Record di contagi, De Luca ai sindaci: “Nuove ordinanze” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Mai così tanti casi in Campania dall’inizio della pandemia. Nella giornata di ieri si è registrato il secondo Record negativo consecutivo, quasi 10mila positivi in 24 ore. Il tasso di incidenza balza all’8,8%, soglia mai toccata finora in regione. Campania, De Luca “bacchetta” i sindaci Anche il governatore della Campania è intervenuto sulla questione. Vincenzo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Mai così tanti casi indall’inizio della pandemia. Nella giornata di ieri si è registrato il secondonegativo consecutivo, quasi 10mila positivi in 24 ore. Il tasso di incidenza balza all’8,8%, soglia mai toccata finora in regione., De“bacchetta” iAnche il governatore dellaè intervenuto sulla questione. Vincenzo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

