Calciomercato Juve, Allegri sceglie Scamacca: è l’obiettivo principale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Calciomercato Juve, Allegri ha scelto Gianluca Scamacca come obiettivo numero uno per l’attacco bianconero: le ultime Secondo quanto riferito da Sky Sport, Massimiliano Allegri ha scelto il suo preferito in attacco: Gianluca Scamacca. L’attaccante del Sassuolo interessava già ad agosto, prima che la Juve virasse poi su Kean. Il club neroverde, però, non è intenzionato a privarsene, visto che ha già ceduto Boga all’Atalanta. Icardi, invece, costa troppo, mentre Vlahovic vuole rimanere a Firenze, vincere la classifica cannonieri e riportare la Fiorentina in Europa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021)ha scelto Gianlucacome obiettivo numero uno per l’attacco bianconero: le ultime Secondo quanto riferito da Sky Sport, Massimilianoha scelto il suo preferito in attacco: Gianluca. L’attaccante del Sassuolo interessava già ad agosto, prima che lavirasse poi su Kean. Il club neroverde, però, non è intenzionato a privarsene, visto che ha già ceduto Boga all’Atalanta. Icardi, invece, costa troppo, mentre Vlahovic vuole rimanere a Firenze, vincere la classifica cannonieri e riportare la Fiorentina in Europa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

