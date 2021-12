Amazon corre ai ripari | Alexa voleva far compiere una follia ad un bambino

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 30 dicembre 2021) L’assistente vocale più famoso al mondo ha aveva un’azione molto pericolosa ad una bambina: toccare con una moneta i poli di una spina dellante inserita a metà. “La fiducia dei nostri clienti è al centro di quello che facciamo eè pensata per dare informazioni utili”, si legge in una nota della società dopo l’accaduto, che ha cercato di tamponare i danni.e i consigli sbagliati – Computermagazine.itqualche anno fa ha deciso di entrare nelle case degli utenti con un prodotto che, all’inizio, non sembrava tanto utile, ma che se lo si compra, diventa un ottimo compagno casalingo. Si chiama, ed è l’assistente vocale su cuiha scommesso tanto. C’è un però. Qualche giorno fa,ha dovuto aggiornare il software del suo assistente ...