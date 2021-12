29 Dicembre 2021 – Epstein, Ghislaine Maxwell condannata per cinque su sei capi di imputazione. Nord Stream 2 pronto a partire e a scongiurare caro energia. Biden vede la via diplomatica per uscire dalla crisi Ucraina (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ghislaine Maxwell è stata ritenuta colpevole di cinque dei sei capi d’accusa mossi nei suoi confronti, incluso quello di aver commesso crimini sessuali. E’ stata assolta invece dall’accusa di aver incitato una minorenne a viaggiare e attraversare confini per motivi sessuali. I legali delle principe Andrea chiedono alla giustizia americana di bloccare l’azione legale civile avanzata nei suoi confronti da Virginia Giuffre, la principale accusatrice di Jeffrey Epstein. Secondo gli avvocati del figlio della Regina Elisabetta, la causa va bloccata perche’ l’accusatrice ha il domicilio in Australia. Il gasdotto russo Nord Stream 2 è pronto ad entrare in esercizio. Lo ha assicurato il Ceo di Gazprom, Alexei Miller al presidente russo Vladimir Putin durante ... Leggi su strumentipolitici (Di giovedì 30 dicembre 2021)è stata ritenuta colpevole didei seid’accusa mossi nei suoi confronti, incluso quello di aver commesso crimini sessuali. E’ stata assolta invece dall’accusa di aver incitato una minorenne a viaggiare e attraversare confini per motivi sessuali. I legali delle principe Andrea chiedono alla giustizia americana di bloccare l’azione legale civile avanzata nei suoi confronti da Virginia Giuffre, la principale accusatrice di Jeffrey. Secondo gli avvocati del figlio della Regina Elisabetta, la causa va bloccata perche’ l’accusatrice ha il domicilio in Australia. Il gasdotto russo2 èad entrare in esercizio. Lo ha assicurato il Ceo di Gazprom, Alexei Miller al presidente russo Vladimir Putin durante ...

