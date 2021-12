Unioncamere | Artigiani | quasi 9 mila imprese in più in nove mesi

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tornano a crescere leartigiane. Tra gennaio e settembre il bilancio tra iscrizioni e cessazioni di attività del comparto si è attestato ain più, pari ad un tasso di crescita dello 0,67% rispetto alla fine del 2020, riportando in terreno positivo il saldo dopo un lungo periodo di contrazione e poi di lento recupero. Per effetto di questa progressione, al 30 settembre scorso il perimetro del settore si è attestato 1.295.221unità. E’ quanto emerge dall’analisi Mov, condotta dae InfoCamere, sui dati del Registro delledelle Camere di commercio. “La ripresa economica sospinge la risalita del settore artigiano, ambito importante dell’economia nazionale”, sottolinea il presidente di ...

