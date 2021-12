Una vita: Felipe e Genoveva sono in luna di miele ma qualcosa non va (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Felipe e Genoveva sono in luna di miele, ma qualcosa va storto e potrebbe rovinare tutto. Ecco cosa succederà nella prossima puntata di Una vita Anche oggi le anticipazioni della prossima puntata di Una vita, in onda il 29 dicembre 2021, lasciano intendere che ci sarà tanto da raccontare sui protagonisti della soap opera spagnola. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 29 dicembre 2021)indi, mava storto e potrebbe rovinare tutto. Ecco cosa succederà nella prossima puntata di UnaAnche oggi le anticipazioni della prossima puntata di Una, in onda il 29 dicembre 2021, lasciano intendere che ci sarà tanto da raccontare sui protagonisti della soap opera spagnola. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

StefanoGuerrera : ha stancato questa narrazione sui social fatto di una vita perfetta, con momenti solo belli, costosi e inarrivabili… - TeresaBellanova : Un’altra vita spezzata su un cantiere. Stavolta nel pieno centro di Roma, cadendo da una impalcatura. Una scia di m… - reportrai3 : Il forchettone è un pezzo di metallo che pesa cinque chili, vale una cinquantina di euro ed è costato la vita a 14… - IlfuMirco : @DavideRigoni3 @Seby_Sarno_ Contassero solo i soldi.. Qua va a persona e alla percezione che ha della vita una pers… - zolinroberta : RT @CislNazionale: ?? Sì al vaccino, sì alla vita. Prosegue l’impegno della Cisl per la somministrazione in ogni luogo di #lavoro e per chie… -