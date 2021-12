Polonia, ufficiale: Paulo Sousa non è più il ct (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Federcalcio polacca ha annunciato, attraverso un comunicato ufficiale, che Paulo Sousa non è più il commissario tecnico della Nazionale. Nella nota si parla di risoluzione del contratto con l’allenatore portoghese che pagherà alla stessa Federazione una penale. Ad attendere l’ex tecnico della Fiorentina c’è adesso la panchina del Flamengo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Federcalcio polacca ha annunciato, attraverso un comunicato, chenon è più il commissario tecnico della Nazionale. Nella nota si parla di risoluzione del contratto con l’allenatore portoghese che pagherà alla stessa Federazione una penale. Ad attendere l’ex tecnico della Fiorentina c’è adesso la panchina del Flamengo. SportFace.

