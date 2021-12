Novak Djokovic, ufficiale il forfait all’Atp Cup 2022: il numero 1 al mondo non andrà in Australia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) È ufficiale, Novak Djokovic non ci sarà all’Atp Cup 2022 di Sidney. A solo due giorni dall’inizio del torneo, arriva la certezza che il numero 1 al mondo non ci sarà. Aumentano quindi i dubbi quindi sulla partecipazione del campione serbo agli Australian Open, primo grande slam dell’anno previsto dal 17 al 30 gennaio, in cui ha trionfato nelle scorse tre edizioni. Gli organizzatori del torneo hanno deciso di garantire l’accesso solamente ai tennisti vaccinati contro il Covid e non intendono ammorbidire questa posizione neanche per il campione serbo, da sempre scettico sulla vaccinazione. Le voci sull’assenza di Djokovic all’Atp Cup non erano ancora sicure, dato che il serbo non si era cancellato dalla lista dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ènon ci saràCupdi Sidney. A solo due giorni dall’inizio del torneo, arriva la certezza che il1 alnon ci sarà. Aumentano quindi i dubbi quindi sulla partecipazione del campione serbo aglin Open, primo grande slam dell’anno previsto dal 17 al 30 gennaio, in cui ha trionfato nelle scorse tre edizioni. Gli organizzatori del torneo hanno deciso di garantire l’accesso solamente ai tennisti vaccinati contro il Covid e non intendono ammorbidire questa posizione neanche per il campione serbo, da sempre scettico sulla vaccinazione. Le voci sull’assenza diCup non erano ancora sicure, dato che il serbo non si era cancellato dalla lista dei ...

