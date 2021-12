LIVE Tour de Ski, 10 e 15 km Lenzerheide in DIRETTA: che ritmo di Ebba Andersson! Insuegue Karlsson (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La sprint femminile di ieri – La sprint maschile di ieri (Pellegrino 5°) 14:10 Ma che gara di Ebba Andersson! Agli 8.7 km primo tempo, 25:12.8. Karlsson è terza a +25?3. 14:09 Dura poco il primato per la russa: il miglior tempo è della finlandese Parmakoski, 27:38.0. 14:08 Ottimo tempo finale per Tatiana Sorina: 27:52.3, in testa. 14:07 Partita anche Caterina Ganz; tra poco Greta Laurent. 14:05 Occhio alla russa Natalia Nepryaeva: ai 2.4 km, appena +0.6 dal miglior tempo, in quella frazione, di Frida Karlsson. 14:04 In difficoltà Jessie Diggins: la statunitense, ai 5.8 km, ha un ritardo di ben 31?4 da Andersson. 14:03 Guadagna ancora Ebba Andersson, che gara della svedese! Ai 5.8 km, il distacco dalla connazionale ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa sprint femminile di ieri – La sprint maschile di ieri (Pellegrino 5°) 14:10 Ma che gara diAgli 8.7 km primo tempo, 25:12.8.è terza a +25?3. 14:09 Dura poco il primato per la russa: il miglior tempo è della finlandese Parmakoski, 27:38.0. 14:08 Ottimo tempo finale per Tatiana Sorina: 27:52.3, in testa. 14:07 Partita anche Caterina Ganz; tra poco Greta Laurent. 14:05 Occhio alla russa Natalia Nepryaeva: ai 2.4 km, appena +0.6 dal miglior tempo, in quella frazione, di Frida. 14:04 In difficoltà Jessie Diggins: la statunitense, ai 5.8 km, ha un ritardo di ben 31?4 da Andersson. 14:03 Guadagna ancoraAndersson, che gara della svedese! Ai 5.8 km, il distacco dalla connazionale ...

