LIVE Sci alpino, Slalom Lienz in DIRETTA: Petra Vlhova davanti, Gisin a un soffio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI BORMIO DALLE 11.30 10.10: Anche Holdener sul muro finale perde tanto! E’ quinta a 98 centesimi con lo stesso tempo di Dubovska 10.10: All’intermedio ritardo di 17 centesimi per Holdener 10.09: Manche non straordinaria per la ceca Dubovska che commette un errore in alto e nel finale perde il ritmo, chiudendo quinta a 98 centesimi 10.08: Errore in alto per Dubovska che ha 36 centesimi di ritardo all’intermedio 10.07: Perde tanto nel muro finale la svedese Swenn Larsson che è quarta con 85 centesimi di ritardo 10.07: Swenn Larsson all’intermedio ha 11 centesimi di ritardo 10.06: Mantiene un vantaggio di soli 8 centesimi la slovacca Vlhova e dunque tiene aperta la porta per la seconda manche. Non è il dominio atteso il suo 10.05: 18 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG DI BORMIO DALLE 11.30 10.10: Anche Holdener sul muro finale perde tanto! E’ quinta a 98 centesimi con lo stesso tempo di Dubovska 10.10: All’intermedio ritardo di 17 centesimi per Holdener 10.09: Manche non straordinaria per la ceca Dubovska che commette un errore in alto e nel finale perde il ritmo, chiudendo quinta a 98 centesimi 10.08: Errore in alto per Dubovska che ha 36 centesimi di ritardo all’intermedio 10.07: Perde tanto nel muro finale la svedese Swenn Larsson che è quarta con 85 centesimi di ritardo 10.07: Swenn Larsson all’intermedio ha 11 centesimi di ritardo 10.06: Mantiene un vantaggio di soli 8 centesimi la slovaccae dunque tiene aperta la porta per la seconda manche. Non è il dominio atteso il suo 10.05: 18 ...

