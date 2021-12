Il Cts: niente quarantena dopo il contatto stretto con un positivo se si è vaccinati con 3 dosi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) AGI - niente quarantena dopo il contatto stretto con un positivo se si è vaccinati con tre dosi (o due, compreso il booster, se si è fatto il monodose Johnson & Johnson). Sarebbe questa, a quanto apprende l'AGI, l'indicazione del Comitato tecnico-scientifico chiamato a rimodulare le quarantene, emersa dopo una riunione-fiume durata oltre quattro ore. Non sarebbe prevista neanche l'esecuzione di un tampone di controllo in corso d'opera. Unica condizione, ovviamente, la mancata insorgenza di sintomi sospetti: in questo caso invece scatta il normale protocollo, con isolamento fiduciario e tampone prima possibile. Il parere del Cts, sempre a quanto appreso, conterrebbe comunque la raccomandazione, in caso di contatto ... Leggi su agi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) AGI -ilcon unse sicon tre(o due, compreso il booster, se si è fatto il monodose Johnson & Johnson). Sarebbe questa, a quanto apprende l'AGI, l'indicazione del Comitato tecnico-scientifico chiamato a rimodulare le quarantene, emersauna riunione-fiume durata oltre quattro ore. Non sarebbe prevista neanche l'esecuzione di un tampone di controllo in corso d'opera. Unica condizione, ovviamente, la mancata insorgenza di sintomi sospetti: in questo caso invece scatta il normale protocollo, con isolamento fiduciario e tampone prima possibile. Il parere del Cts, sempre a quanto appreso, conterrebbe comunque la raccomandazione, in caso di...

