Euphoria | HBO svela il poster della stagione 2 con Zendaya

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)al centro del sensualesecondadi, su Sky e in streaming su NOW a partire dal 10 gennaio. HBO ha recentementeto il primo elegantesecondadicon. Gli otto episodisecondasaranno disponibili su Sky e in streaming su NOW a partire dal 10 gennaio, in contemporanea con la messa in onda di HBO. Insieme a, lo show è interpretato da Hunter Schafer, Sydney Sweeny, Jacob Elordi, Storm Reid e Colman Domingo. Sam Levinson è il produttore esecutivo insieme a Drake, Future the Prince, Ron Leshem e Daphna Levin (il duo che ha creato la serie originale ...