È morto John Madden, dal Super Bowl alla tv e ai videogame (Di mercoledì 29 dicembre 2021) AGI - L'ex allenatore della NFL John Madden, che ha guidato gli Oakland Raiders alla vittoria del Super Bowl nel 1976 prima d'intraprendere una carriera di successo nella trasmissione e di essere il pioniere di un franchising di videogiochi di successo, è morto ieri all'età di 85 anni. Con la sua voce caratteristica e la sua personalità popolare, Madden è diventato un punto fermo delle trasmissioni NFL durante una carriera di commentatore lunga 30 anni iniziata nel 1979 e conclusa con il Super Bowl 43 nel febbraio 2009. Il successo di Madden come presentatore molto amato e, più tardi, il coinvolgimento come voce della serie di videogiochi di successo 'Madden NFL', ha fatto passare in secondo piano i ... Leggi su agi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) AGI - L'ex allenatore della NFL, che ha guidato gli Oakland Raidersvittoria delnel 1976 prima d'intraprendere una carriera di successo nella trasmissione e di essere il pioniere di un franchising di videogiochi di successo, èieri all'età di 85 anni. Con la sua voce caratteristica e la sua personalità popolare,è diventato un punto fermo delle trasmissioni NFL durante una carriera di commentatore lunga 30 anni iniziata nel 1979 e conclusa con il43 nel febbraio 2009. Il successo dicome presentatore molto amato e, più tardi, il coinvolgimento come voce della serie di videogiochi di successo 'NFL', ha fatto passare in secondo piano i ...

