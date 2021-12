Dall’omicidio Colleoni ai due giovani travolti fuori dall’Evolution | un anno di cronaca nera

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo un 2020 di chiusure e restrizioni per la pandemia, con le riaperture e la (quasi) ritrovata normalità l’che si sta per concludere è tornato a esser denso di fatti di. A partiredell’ex militante della Lega Francoil 2 gennaio a Dalmine. Quel giorno, un freddo sabato mattina d’inverno, nel cortile del ristorante di famiglia Il Carroccio in via Sertorio, nella frazione Brembo, il 68enne litiga per l’ennesima volta con il figlio Francesco con il quale aveva da anni un rapporto burrascoso. Dopo aver ricevuto uno schiaffo, il 34enne avrebbe aggredito il padre per poi scaraventarlo a terra e battere la sua testa sulle pietre del vialetto di casa, fino a ucciderlo. Il 15 dicembre Francesco è stato condannato in primo grado a 21 anni di carcere. ...