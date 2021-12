Capelli lunghi e fisico mozzafiato fin da piccola, è stata la conduttrice più amata degli anni ’90 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) . Brillante, spigliata, ha presentato programmi e spettacoli molto popolari Bionda, brillante, spigliata e capace di affrontare senza alcun tipo di inibizione il rapporto con le telecamere. E’ stata ed è una delle showgirl più popolari del panorama televisivo italiano, apprezzata soprattutto in virtù della sua notevole versatilità: conduttrice e presentatrice tv, speaker radiofonica, per lei non fa differenza. Tanto che le due principali aziende televisive nazionali, la Rai e Mediaset, se la sono contesa a lungo. E dal 2006 in poi, lei ha scelto una volta per tutte l’azienda di Cologno Monzese: “Non ho nulla contro la tv di Stato, ci mancherebbe. Ma a Mediaset mi sono sempre sentita un po’ più libera di esprimermi, tutto qui“, ha dichiarato a più riprese negli ultimi anni. Federica PanicucciTra i programmi di maggior ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) . Brillante, spigliata, ha presentato programmi e spettacoli molto popolari Bionda, brillante, spigliata e capace di affrontare senza alcun tipo di inibizione il rapporto con le telecamere. E’ed è una delle showgirl più popolari del panorama televisivo italiano, apprezzata soprattutto in virtù della sua notevole versatilità:e presentatrice tv, speaker radiofonica, per lei non fa differenza. Tanto che le due principali aziende televisive nazionali, la Rai e Mediaset, se la sono contesa a lungo. E dal 2006 in poi, lei ha scelto una volta per tutte l’azienda di Cologno Monzese: “Non ho nulla contro la tv di Stato, ci mancherebbe. Ma a Mediaset mi sono sempre sentita un po’ più libera di esprimermi, tutto qui“, ha dichiarato a più riprese negli ultimi. Federica PanicucciTra i programmi di maggior ...

Advertising

juymeown : @cixisland NON LO SO allora stavo vedendo un tik tok vecchio e ho pensato mm mi mancano i capelli più lunghi e poi… - gianduia86 : Rivedere #KatyPerry con i capelli lunghi mi infonde tanta speranza nell'umanità. - mjnqi : ho avuto pure io i capelli lunghi - saryu_pl : challenge per gli over 40 dove provano a non chiamare gesù qualsiasi persona di sesso maschile con i capelli un cen… - fraadrew : @lovsbieb che aspettava tornasse con i capelli lunghi?? piangiamo -